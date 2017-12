Wir brauchen so viele Stimmen wie möglich, um die Europäische Kommission zu überzeugen. Unterstütze uns jetzt und verschaffe Dir Gehör. Bis 7. Jänner ist noch Zeit!

Die Gewerkschaften haben einen Plan ausgearbeitet, um die Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde in den Dienst der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stellen.

Die Europäische Kommission hat die Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde angekündigt. Richtig umgesetzt könnte eine solche Behörde dazu beitragen, grenzüberschreitendes Lohn- und Sozialdumping endlich effektiv zu bekämpfen. In Branchen wie der Bauwirtschaft oder dem Transportgewerbe betreiben teilweise mehr als die Hälfte aller Entsendeunternehmen Lohndumping. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für unsere Vorschläge!

Willst du mehr wissen?

Die Europäische Kommission sammelt derzeit Vorschläge zur Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde, die die Mobilität von ArbeitnehmerInnen in der EU gerechter gestalten soll. Das tut sie mit einer so genannten öffentlichen Konsultation. Gewerkschaften in ganz Europa haben ein Konzept erarbeitet, um auf die Fragen der Europäischen Kommission zu antworten. Bis zum 7. Jänner 2018 können ArbeitnehmerInnen, BürgerInnen und Organisationen Stellung nehmen. Wenn wir unsere Stimmen gemeinsam erheben, kann uns die Europäische Kommission nicht überhören!